“La sua assenza nella sfida con il Milan (persa 1-0 dall'Inter) che l'ha visto in panchina per 90' lo aveva fatto presagire. Nella conferenza post-partita era stato Cristian Chivu a spiegare che "non stava bene". Oggi (lunedì 9 marzo), Hakan Calhanoglu è stato sottoposto a risonanza magnetica all'istituto Humanitas di Rozzano. L'esame ha "evidenziato - ha spiegato l'Inter - un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra". La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni.