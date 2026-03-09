Nuovo stop per Hakan Calhanoglu in casa Inter: ieri non è neanche subentrato nel derby, dietro questa scelta di Cristian Chivu appunto il nuovo infortunio accusato dal centrocampista nerazzurro.
Infortunio Calhanoglu, Sky aggiorna: i tempi di recupero e quando punta a tornare
“La sua assenza nella sfida con il Milan (persa 1-0 dall'Inter) che l'ha visto in panchina per 90' lo aveva fatto presagire. Nella conferenza post-partita era stato Cristian Chivu a spiegare che "non stava bene". Oggi (lunedì 9 marzo), Hakan Calhanoglu è stato sottoposto a risonanza magnetica all'istituto Humanitas di Rozzano. L'esame ha "evidenziato - ha spiegato l'Inter - un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra". La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni.
Il regista nerazzurro salterà sicuramente l'importante sfida di sabato alle 15 contro l'Atalanta. L'obiettivo dell'Inter e di Chivu è quello di riaverlo a disposizione domenica 22 marzo nella trasferta contro la Fiorentina”, si legge. Altrimenti tornerà direttamente dopo la sosta per le nazionali, dunque per il primo impegno di aprile contro la Roma.
