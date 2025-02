L'Inter dovrà fare a meno di Yann Sommer per circa un mese. Il portiere si è fratturato un dito della mano e si è operato ieri. Toccherà a Martinez difendere i pali della squadra nerazzurra. A partire dalla gara di stasera con il Genoa, la sua ex squadra.

"Alla fine si è deciso per una operazione. Ieri pomeriggio Yann Sommer si è sottoposto a un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra e l’intervento è perfettamente riuscito. Tra una settimana, con il via alla fase riabilitativa, comincerà la rincorsa del portiere svizzero verso il recupero, con una certezza: non sarà breve. Sommer dovrà restare fermo per quasi un mese, saltando la sfida scudetto con il Napoli e il doppio turno degli ottavi di Champions con il Feyenoord. Resta una piccola speranza per l’Atalanta, ultimo match prima della sosta del 17 marzo. Diversamente, il rientro avverrà alla ripresa", scrive La Gazzetta dello Sport.