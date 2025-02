Yann Sommer , come vi abbiamo raccontato, è stato costretto a fare esami questa mattina. Si è procurato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Il portiere svizzero ne avrà per almeno tre settimane e salterà per questo Inter-Genoa di sabato, i quarti di finale di Inter-Lazio in programma martedì e soprattutto la sfida scudetto col Napoli. A rischio anche l'andata degli ottavi di Champions, previsti per la prima settimana di marzo, come riportato da Andrea Paventi a Skysport.

Un problema serio per Inzaghi che perderà, perché possa sottoporsi a terapie e recuperare, il suo portiere titolare. Yann ha giocato in pratica tutte le gare dei nerazzurri in questa stagione. Unica eccezione la partita di Coppa Italia vinta due a zero contro l'Udinese quando in porta c'era il suo sostituto che ha giocato da titolare, Josep Martinez. Adesso l'argentino sarà chiamato a debuttare in campionato contro la sua ex squadra. E non avrà a coprirgli le spalle neanche Raffaele Di Gennaio: il terzo portiere nerazzurro è infortunato.