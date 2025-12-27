Altro problema in attacco in casa Roma. Lorenzo Pellegrini ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Il calciatore si è fermato in allenamento e starà fuori 3-4 settimane.
Tegola Roma, lesione muscolare per Pellegrini: ecco le gare che salterà
Il centrocampista ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro
Ha già cominciato la fase di recupero con la fisioterapia. Secondo la Gazzetta dello Sport, in totale potrebbero essere sei o sette le partite senza Pellegrini per la Roma: Genoa, Atalanta, Lecce, Sassuolo e Torino in campionato, oltre alla sfida contro i granata in Coppa Italia il 13 gennaio. "Se tutto filerà liscio, il centrocampista dovrebbe farcela contro il Milan a fine gennaio, o contro l'Udinese a inizio febbraio".
