Ancora Marcus Thuram non è recuperato per Juventus-Inter. Il Corriere dello Sport aggiorna sulle condizioni del francese e non solo in vista del derby d’Italia in programma domenica a Torino.

Le sensazioni su Thuram

“Avanti piano. Thuram e Arnautovic anche ieri, infatti, hanno svolto solo un lavoro differenziato. Le loro condizioni, comunque, migliorano e così permane la fiducia che possano essere regolarmente a disposizione per la sfida con la Juventus. Per il francese, in particolare, si tratta soprattutto di precauzione. La caviglia, su cui ha rimediato una doppia contusione - la prima la scorsa settimana e la seconda durante il match con la Fiorentina, obbligandolo al cambio -, continua a dargli un po’ di fastidio. Tanto da non escludere che pure oggi si alleni, almeno parzialmente, a parte, evitando qualsiasi possibilità di contrasto. Ma c’è margine sufficiente per smaltire il problema. Insomma, magari non sarà al massimo, ma sarebbe una sorpresa se domenica allo Stadium Thuram non fosse al fianco di Lautaro. Per Arnautovic, invece, l’affaticamento è in via di assorbimento, così oggi dovrebbe rivedersi in gruppo, per poi accomodarsi in panchina contro la Juve.