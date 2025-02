“Nessuna lesione, però ieri alla ripresa degli allenamenti in vista della sfida di domenica a Torino contro la Juventus, Simone Inzaghi non ha visto in gruppo né Thuram, né Arnautovic. Entrambi hanno terminato in anticipo la gara di lunedì con la Fiorentina. Il francese, già prima della partita alle prese con un dolore alla caviglia sinistra, ha preso un altro colpo lasciando il campo al 28’. Gli accertamenti di ieri hanno escluso lesioni, ma il fastidio permane e bisognerà capire come Thuram starà fra domani e sabato.