Sky – Thuram oggi a parte: confermato forfait a Roma. In pole in attacco oggi ci sono…

Novità importanti da Appiano Gentile su Marcus Thuram verso Roma-Inter di sabato alle ore 20.45. Ecco chi c'è in pole in attacco
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter
Novità importanti da Appiano Gentile su Marcus Thuram verso Roma-Inter di sabato alle ore 20.45 (qui dove vederla in tv). Ecco le ultimissime dall'inviato di Sky Sport.

"Thuram anche oggi a parte, neanche un allenamento in gruppo: è una conferma dell’assenza di Marcus a Roma. Oggi un pochino di vantaggio di Bonny su Pio Esposito accanto a Lautaro Martinez, ma la corsa è assolutamente aperta", ha spiegato.

(Fonte: SS24)

