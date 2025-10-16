Novità importanti da Appiano Gentile su Marcus Thuram verso Roma-Inter di sabato alle ore 20.45 (qui dove vederla in tv). Ecco le ultimissime dall'inviato di Sky Sport.
Novità importanti da Appiano Gentile su Marcus Thuram verso Roma-Inter di sabato alle ore 20.45. Ecco chi c'è in pole in attacco
"Thuram anche oggi a parte, neanche un allenamento in gruppo: è una conferma dell’assenza di Marcus a Roma. Oggi un pochino di vantaggio di Bonny su Pio Esposito accanto a Lautaro Martinez, ma la corsa è assolutamente aperta", ha spiegato.
(Fonte: SS24)
