Alessandro Cosattini Redattore 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 22:26)

Si avvicina la ripresa del campionato, l'Inter farà visita alla Roma all'Olimpico sabato alle ore 20.45. Ecco come arriva al match la squadra di Cristian Chivu secondo Gazzetta.it:

"Il morale è alto. Non solo perché prima della sosta nazionali erano arrivate 5 vittorie consecutive tra Serie A e Champions League e alla ripresa sono in programma 3 sfide chiave, ma pure per gli stessi nazionali nerazzurri, che in giro per il mondo hanno figurato alla grande. Pio Esposito ha trovato il primo centro con la Nazionale maggiore, Dimarco e Calhanoglu i soliti assist, Lautaro una doppietta e un passaggio decisivo - rendimento incoraggiante nonostante si trattasse di partite amichevoli -, Zielinski un gol sempre in amichevole. Gli altri 8 convocati nerazzurri - Akanji, Barella, Bastoni, Carlos Augusto, De Vrij, Dumfries, Frattesi e Sucic - tutti protagonisti ad eccezione del centrale ex Lazio che è stato risparmiato dal ct Oranje Ronald Koeman.

Ma soprattutto, la novità più positiva per Cristian Chivu è un’altra, e porta ad un tema prettamente fisico. Nessuno, dei 12 interisti convocati dalle rispettive nazionali, tornerà infortunato o anche solo acciaccato. Una notizia ottima sia per il tecnico nerazzurro sia per tutta la squadra, che alla ripresa è attesa da un miniciclo molto importante e altrettanto impegnativo. L’unico indisponibile per la determinante trasferta di Roma alla ripresa resterà Marcus Thuram, il cui recupero è sempre meno probabile. Al suo posto è quasi scontato l’impiego di Bonny, che è uno dei pochi rimasti a lavorare con Chivu ad Appiano durante la sosta.

Per quanto riguarda “Tikus”, l’imperativo è quello di evitare rischi. Anche perché appena sette giorni più tardi l’Inter è attesa al Maradona di Napoli per una sfida che sa tanto, e ancora, di scontro scudetto. Probabile che in Champions League, contro l’Union Saint-Gilloise, Chivu faccia rifiatare più di qualcuno per avere tutti i titolarissimi al top contro la squadra di Conte. Ma, in ogni caso, la solita, pericolosissima sosta nazionali, con l’Inter è stata decisamente benevola", si legge.