TS – Inter, Thuram con la Juve vuole esserci. E spunta un precedente

Cosa filtra sulla caviglia — Gli accertamenti a cui si è sottoposto mercoledì Thuram, dopo aver chiesto la sostituzione contro la Fiorentina per una contusione alla caviglia sinistra, non hanno evidenziato lesioni. Sostanzialmente si tratta di una botta, per cui tutto dipenderà dalla soglia di dolore del calciatore, un particolare chiaramente soggettivo, ma vista l’importanza della gara (e di "Tikus" nel gioco di Inzaghi) tutto porta a credere che il figlio d’arte – visto anche che stavolta il calendario in tal senso sorride all’Inter, con zero gare infrasettimanali e l’impegno col Genoa fissato per sabato 22 febbraio – stringerà i denti e partirà titolare nel derby d’Italia.

Per capirci, Lautaro Martinez nell’anno del Mondiale ha giocato più volte con infiltrazioni, sicuramente percepiva del fastidio, ma questo non gli aveva impedito comunque di essere il condottiero sul verde degli attuali campioni d’Italia. Normalmente lo staff medico interista non rischia mai alcunché, con le decisioni tra l’altro che vengono anche prese ascoltando gli stessi calciatori, ma puntare eventualmente su Thuram dal 1’in questo caso non sembrerebbe comunque una forzatura (anche perché poi qualora il calciatore avvertisse dei problemi potrebbe essere cambiato dal suo tecnico, cosa non certa qualora entrasse a partita in corso se l’Inter avesse terminato sostituzioni e slot a disposizione).

Spunta un precedente — C’è pure un precedente - addirittura di questa stagione - che almeno in parte può far sorridere i nerazzurri. Thuram, toccato durissimo proprio sulla caviglia (destra) dopo poco più di un quarto d'ora da Maripan nella sfida col Torino dello scorso 6 ottobre, restò in campo sino al 71' nonostante i fastidi fisici, siglando però la tripletta decisiva del match. Con tre giorni pieni davanti per stare meglio (si gioca domenica sera) le premesse per essere della gara ci sono tutte, insomma. Alla vigilia del match, rifinitura, conferenza di Inzaghi e partenza in bus per Torino, con consequenziale ritiro "obbligatorio", visto che la squadra giocherà in trasferta", si legge.