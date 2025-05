L’Inter guarda con ansia e speranza alla decisiva sfida di martedì per l’accesso alla finale, dopo il pareggio contro il Barcellona. L’entusiasmo per la ritrovata coppia Thuram-Lautaro è stato subito smorzato dall’infortunio dell’argentino che è in forte dubbio per il ritorno. "Verrà valutato già oggi , anche se la frase alla fine di Inzaghi sembra tombale: «Speriamo di non perderlo per il ritorno, ma sarà difficilissima...», ha detto l’allenatore dei nerazzurri.

"Da Parma-Inter del 5 aprile, partita sanguinosa per il campionato, a ieri il Toro c’era stato sempre: 615’ di spremitura in campo in 25 giorni appena, ecco la famosa “fatica” che Inzaghi non vuole usare come alibi e che, invece, ha un peso. In fondo, aveva portato conseguenze pure a Thuram, subito graffiante: il francese logora solo chi non ce l’ha e la conferma è arrivata ieri".