I due calciatori si sono fatti male nella gara contro il Genoa e il club ha ufficilizzato i risultati degli esami a cui si sono sottoposti

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 ottobre 2025 (modifica il 8 ottobre 2025 | 21:23)

Lobotka e Politano si sono fatti male nella gara contro il Genoa e Conte aveva annunciato che sarebbero serviti degli esami per una diagnosi precisa sulle loro condizioni. Era nell'aria ed è arrivata la comunicazione ufficiale sulle condizioni dei due calciatori del Napoli.

Per il primo lesione distrattiva dell'adduttore della coscia destra, per lui si parla quindi di 3-4 settimane di stop e salterà quindi, come si era immaginato nelle scorse ore, anche la sfida contro l'Inter oltre a quelle contro Torino e PSV, che arrivano subito prima, e quelle contro Lecce, Como ed Eintracht che arrivano subito dopo.

Per quanto riguarda Politano si tratta invece di una lesione distrattiva del gluteo destro. Serviranno almeno 2-3 settimane all'ex giocatore nerazzurro per tornare a disposizione di Conte, potrebbe quindi saltare le sfide contro il Toro e il PSV ma non è ancora detto che non possa tornare a disposizione per la gara contro la squadra di Chivu, come hanno sottolineato a Sky.

(Fonte: SS24)