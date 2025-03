Denzel Dumfries non andrà in Nazionale: il laterale olandese è stato escluso ufficialmente dai convocati per infortunio

Come fatto sapere dalla nazionale, il giocatore dell'Inter non è disponibile per giocare con l'Olanda per infortunio. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di Dumfries, che intanto salta gli impegni con la nazionale. Ed è da considerare in dubbio per la ripresa: se ne saprà di più dopo i controlli delle prossime ore.