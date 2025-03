Zielinski, tre minuti in campo: si fa male e chiede il cambio

Era il settantesimo quando Inzaghi lo ha mandato in campo. Piotr Zielinski ha sostituito Mkhitaryane insieme a lui, nella gara contro il Monza, è entrato in campo Thuram per sostituire Arnautovic. Tre minuti dopo l'ingresso in campo però il centrocampista si è accasciato a terra da solo. Il risultato era ancora sul due a due.