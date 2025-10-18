Amantino Mancini, uno dei tanti ex di Roma e Inter, intervistato dal Il Tempo, ha parlato così in vista del big match di domani: «La Roma ha un piccolo vantaggio perché gioca davanti alla sua gente, all’Olimpico, ma non è la favorita. Sarà dura perché affronterà una squadra forte, che ha giocatori con grande esperienza. Spero sia una bellissima partita».