Amantino Mancini, uno dei tanti ex di Roma e Inter, intervistato dal Il Tempo, ha parlato così in vista del big match di domani
Marco Astori
Marco Astori 

Amantino Mancini, uno dei tanti ex di Roma e Inter, intervistato dal Il Tempo, ha parlato così in vista del big match di domani: «La Roma ha un piccolo vantaggio perché gioca davanti alla sua gente, all’Olimpico, ma non è la favorita. Sarà dura perché affronterà una squadra forte, che ha giocatori con grande esperienza. Spero sia una bellissima partita».

Immaginava che Chivu sarebbe diventato allenatore?

«Era un leader già da giocatore. Abbiamo fatto un corso Uefa insieme, ha un’idea di calcio verticale e credo che avrà una grande carriera».

