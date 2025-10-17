Lunga intervista concessa dal direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ai microfoni del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni: tantissimi i temi trattati, dal mercato al suo futuro e non solo.
Zazzaroni svela: “Ho mandato un messaggio ad Ausilio su Neymar-Inter e mi ha risposto che…”
Al termine della chiacchierata, però, il giornalista ha raccontato di non essersi ricordato una domanda in particolare: su Neymar, recentemente accostato ai nerazzurri dopo essersi offerto negli scorsi mesi.
Ecco cosa racconta Zazzaroni: "Neymar? «Ma va’, è una cazzata. Mai sentiti e mai offerto... Una cazzata». È la risposta - testuale - al messaggio che ho inviato a Piero Ausilio pochi istanti dopo aver chiuso la chiacchierata telefonica. M’ero dimenticato di Neymar: può succedere".
