Zazzaroni svela: “Ho mandato un messaggio ad Ausilio su Neymar-Inter e mi ha risposto che…”

Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Lunga intervista concessa dal direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ai microfoni del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni: tantissimi i temi trattati, dal mercato al suo futuro e non solo.

Al termine della chiacchierata, però, il giornalista ha raccontato di non essersi ricordato una domanda in particolare: su Neymar, recentemente accostato ai nerazzurri dopo essersi offerto negli scorsi mesi.

Ecco cosa racconta Zazzaroni: "Neymar? «Ma va’, è una cazzata. Mai sentiti e mai offerto... Una cazzata». È la risposta - testuale - al messaggio che ho inviato a Piero Ausilio pochi istanti dopo aver chiuso la chiacchierata telefonica. M’ero dimenticato di Neymar: può succedere".

