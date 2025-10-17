Ecco cosa racconta Zazzaroni: "Neymar? «Ma va’, è una cazzata. Mai sentiti e mai offerto... Una cazzata». È la risposta - testuale - al messaggio che ho inviato a Piero Ausilio pochi istanti dopo aver chiuso la chiacchierata telefonica. M’ero dimenticato di Neymar: può succedere".