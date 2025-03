Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin, ex calciatore, ha parlato così della possibilità triplete per l'Inter

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin, ex calciatore, ha parlato così della possibilità triplete per l'Inter: "Certo, però c'è anche una parte realista che dice che c'è un testa a testa interessante in campionato e vedo il Napoli leggermente favorito per gli impegni che dovrà affrontare l'Inter, che sono causa di stress ulteriore. Ieri sera comunque prova molto solida, era in difficoltà ma ha mostrato grande maturità. Si è adattata. E si è confermata una rosa molto duttile".