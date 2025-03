Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello, ex allenatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Feyenoord

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello , ex allenatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Feyenoord: "Il rigore del 3-0 era importante, purtroppo non è stato tirato bene: il portiere si è buttato molto prima, devi guardarlo se sei un rigorista.

La cosa interessante è che l'Inter ha avuto più possesso palla e ha vinto 2-0: non ha permesso al Feyenoord di fare niente. Ha avuto qualche occasione, ma veramente poco: non ha avuto quel dinamismo visto contro il Milan. Vuol dire che l'Inter era ben piazzata, non lasciava spazi".