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Abodi: “Guardiola ct Italia? Non è un sogno impossibile. Bisogna capire se…”

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Intervistato da SkyTg24, Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha fatto il punto sul difficile momento del nostro calcio
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervistato da SkyTg24, Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha fatto il punto sul difficile momento del nostro calcio, parlando anche della clamorosa possibilità di vedere sulla panchina dell'Italia Pep Guardiola:

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"Non è accettabile che, per la terza volta, non saremo ai mondiali. E che, dopo due volte in cui ci siamo ritrovati a giocarci tutto in un playoff, la nostra avversaria dimostri di avere più voglia, di aver avuto un approccio diverso. Mi auguro che questo determini uno choc della coscienza. Stiamo entrando in una sorta di sortilegio; non si è perso il talento, si è solo addormentato e lo stiamo trascurando. La priorità devono essere i giovani; la politica è importante così come l'assetto della federazione, la giustizia sportiva e la riforma dei campionati".

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Getty Images

"Guardiola? Non è un sogno impossibile, è un allenatore importante, bisogna capire se abbia voglia di diventare uno straordinario selezionatore. Non è un tema di denaro, ma di ambizioni. Ma un allenatore da solo non fa una Nazionale, bisogna associare un progetto di alto livello di rilancio del calcio italiano. Bisogna cercare di recuperare il filo dell'eccellenza, per raggiungere obiettivi bisogna saper collaborare".

(Fonte: sportmediaset)

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