Intervistato da Sportmediaset, il difensore del Sassuolo Muharemovic ha parlato del suo futuro che sembra conteso tra Juve e Inter

Andrea Della Sala Redattore 30 maggio 2026 (modifica il 30 maggio 2026 | 11:56)

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Intervistato da Sportmediaset, il difensore del Sassuolo Muharemovic ha parlato del suo futuro che sembra conteso tra Juve e Inter

Cosa ne pensi appunto di questo imminente mondiale? Sei eccitato?

"Ma penso che è una cosa che sogno da bambino. Quando ero piccolo avevo sempre quel sogno di giocare per la nazionale di Bosnia e poi ovviamente giocare tornei come questi. Non vedo l'ora di andare lì con i miei compagni perché ci siamo meritati. Non so, purtroppo so che i miei amici e fratelli in Italia non ci sono quest'anno, però la prossima ci sarete anche voi, son sicuro. Noi andiamo, è stata una partita bellissima, anche dopo quella contro l'Italia, mi sa una delle partite più belle che ho giocato e son grato veramente di avere tifosi come questi.

Non è stato difficile eliminare l'Italia?

"Non è stato facile, è stato veramente difficile perché sappiamo tutti che l'Italia è l'Italia, c'ha i giocatori veramente forti, però noi siamo una squadra, abbiamo una mentalità quella balcanica, no? Che non ci fermiamo mai, ovviamente abbiamo creduto fino alla fine e ce l'abbiamo fatta".

Quanto sei cresciuto in quest'anno al Sassuolo, dato che Carnevali ha detto, praticamente me l'hanno chiesto tutti

Certo, grazie al mister, poi anche al club che mi hanno preso due anni fa, quando qualcun altro non mi voleva vedere al top, c'era il mister Fabio Grosso e poi ovviamente Palmieri e Carnevali e tutto il club Sassuolo che mi voleva bene e sapevano che ho delle qualità. Mi hanno fatto sentire molto più forte.

Ti senti orgoglioso di questo interesse da parte dell'Inter? Si parla anche della Juventus che pare aver capito l'errore di averti ceduto.

Guarda ovviamente è bello sentire quelle cose, però per me ora ci sono solo i miei mondiali. Poi ovviamente qualche anno fa sono stato da una parte, ci poteva pensare anche lì un po' di più, però vabbè, non si sa mai. Vediamo, ora penso ai mondiali, poi vediamo.

Ti senti però pronto per una squadra top con tutto il rispetto chiaramente per il Sassuolo?

Io sono pronto nato per tutto, però anche come già detto, io sono ancora al Sassuolo e gioco ai mondiali e poi vediamo.

Giocare la Champions League non sarebbe male, con tutto il rispetto.

Ovviamente Champions è anche un sogno da bambino, quello lo sappiamo tutti, quello non si può non dire. Vediamo.

Se adesso dovessi scegliere fra riprenderti la rivincita con la Juventus o andare in un club come l'Inter che sembra credere nelle tue potenzialità, proprio a livello caratteriale, che cosa preferiresti fare?

"Non ti posso risponde, perché alla fine devo scegliere io dove mi sento meglio e dove voglio giocare, dove mi vedo per tanti anni, se in Italia, fuori dall'Italia, non lo so ancora, non lo posso dire perché non ho parlato ancora con i miei e con il procuratore. Vediamo.