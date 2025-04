Al termine di Milan-Inter, andata della semifinale di Coppa Italia, Tammy Abraham ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le dichiarazioni del giocatore: "Sono molto contento dei miei gol per me e per la squadra. Un gol molto importante per noi. Ci credete ancora? Certo, dobbiamo stare concentrati e sfruttare le opportunità che ci capiteranno. La fiducia di Conceicao? Sappiamo che siamo una squadra molto forte, per noi ogni partita è una finale. Penso che abbiamo giocato molto bene, con fiducia, coraggio, passione, così possiamo vincere tutte le partite. Sappiamo che è stata una stagione molto difficile, ma dobbiamo prendere fiducia e mostrare questo".