Beppe Accardi ha parlato di Nazionale e di Serie A ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "L'Italia di Gattuso mi piace, è una squadra che da quando ha cambiato guida tecnica trova sempre più convenzione. Il gruppo è solido, l'ambiente è quello giusto".
Accardi: “Chi l’anti Napoli? Milan, Inter e Roma sono sullo stesso piano”
L'Italia andrà al Mondiale?
"Sì. Andremo al Mondiale. Sono abbastanza fiducioso".
Uno sguardo alla A: chi è l'anti Napoli?
"Milan, Inter e Roma sono sullo stesso piano. Quest'anno ci sono delle sorprese, ad inizio anno non mi aspettavo un Milan così performante e questo dimostra unacosa".
Cioè?
"Che gli allenatori capaci a gestire i campioni fanno la differenza. Allegri ne è la prova".
