Intervistato da TMW, Attilio Tesser, ex allenatore tra le altre della Triestina, ha toccato alcuni temi caldi, tra Nazionale e campionato. Ecco le sue dichiarazioni:

"L'Italia? Atteggiamento positivo, mi è piaciuto. Voleva fare la partita e l'ha fatta. La gara non è mai stata minimamente in discussione. L'Estonia, nel primo tempo soprattutto, era in palese difficoltà".