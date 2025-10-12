FC Inter 1908
Intervistato da TMW, Attilio Tesser, ex allenatore tra le altre della Triestina, ha toccato alcuni temi caldi, tra Nazionale e campionato
Marco Macca
Marco Macca 

Intervistato da TMW, Attilio Tesser, ex allenatore tra le altre della Triestina, ha toccato alcuni temi caldi, tra Nazionale e campionato. Ecco le sue dichiarazioni:

"L'Italia? Atteggiamento positivo, mi è piaciuto. Voleva fare la partita e l'ha fatta. La gara non è mai stata minimamente in discussione. L'Estonia, nel primo tempo soprattutto, era in palese difficoltà".

"Se andremo al Mondiale? Sono e voglio essere fiducioso. La squadra anche sotto l'aspetto tattico ha fatto delle cose interessanti. Il calcio italiano deve tornare al Mondiale".

(Fonte: TMW)

