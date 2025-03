Intervistato da TMW, il noto agente Beppe Accardi ha analizzato così il difficile momento in casa Milan a poche ore dalla cruciale sfida contro la Lazio

"Il Milan? Se non trova serenità a livello dirigenziale e non ha una testa che funziona nel modo giusto avrà sempre problemi. Il problema del Milan non nasce dalla squadra".