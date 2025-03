E' molto probabile un altro ribaltone in panchina per il Milan la prossima estate: Sergio Conceicao è infatti stato confermato fino alla fine della stagione, poi dovrebbe essere addio. Le ultime in casa rossonera dal Corriere della Sera: "Dopo il dolorosissimo knock out del Dall’Ara, il secondo consecutivo dopo quello di Torino, la società ha rinnovato la fiducia al tecnico portoghese, che però ha pochissime possibilità di essere confermato per la prossima annata. L’intenzione è andare avanti con lui fino a giugno: la convinzione ai piani alti di Casa Milan è che cambiare di nuovo guida tecnica, ora, a meno di tre mesi dalla fine, non avrebbe senso. Tutti però si aspettano una reazione d’orgoglio.

Ecco perché un ennesimo flop stasera, magari con un risultato molto negativo, potrebbe portare a colpi di scena. Non tutti dentro al club hanno gradito la sua uscita un po’ infelice di sabato: «Se non servo più, prendo le valigie e vado via senza chiedere un euro in più». Proprio perché il momento è difficile e per uscirne serve compattezza, quelle parole pronunciate dall’allenatore sono suonate stonate. Se n’è accorto anche lui, che ieri ha corretto il tiro: «Non ci sto a perdere. Qualche sfogo, qualche situazione a fine partita è collegata a questo e a questa voglia di vincere». È vero: come quando giocava, la grinta non gli manca. Il problema è che manca al suo Milan, che sotto questo aspetto non gli somiglia per niente. Zero orgoglio, zero carattere".