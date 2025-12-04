FC Inter 1908
Accardi: “Scudetto? Vince il Milan, ecco perché. Inter, a gennaio mi aspetto colpi mirati”

Accardi: “Scudetto? Vince il Milan, ecco perché. Inter, a gennaio mi aspetto colpi mirati” - immagine 1
Le dichiarazioni dell'agente sulla lotta per il titolo in Serie A e sulla finestra di calciomercato invernale alle porte
Alessandro De Felice
Beppe Accardi, agente e operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di TMW.

Chi vincerà lo Scudetto?

“Dico Milan. Insieme al Napoli ha l’allenatore più intelligente del campionato italiano”.

Si avvicina gennaio. Che mercato sarà?

“Niente colpi esagerati. Ma mi aspetto innesti mirati dall’Inter. Dovrebbe fare tanto la Fiorentina. Il Napoli dipende dalla condizione fisica di certi calciatori. E la Roma non credo che toccherà molto”.

