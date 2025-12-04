Beppe Accardi, agente e operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di TMW.
Accardi: "Scudetto? Vince il Milan, ecco perché. Inter, a gennaio mi aspetto colpi mirati"
Le dichiarazioni dell'agente sulla lotta per il titolo in Serie A e sulla finestra di calciomercato invernale alle porte
Chi vincerà lo Scudetto?
“Dico Milan. Insieme al Napoli ha l’allenatore più intelligente del campionato italiano”.
Si avvicina gennaio. Che mercato sarà?
“Niente colpi esagerati. Ma mi aspetto innesti mirati dall’Inter. Dovrebbe fare tanto la Fiorentina. Il Napoli dipende dalla condizione fisica di certi calciatori. E la Roma non credo che toccherà molto”.
