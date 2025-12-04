Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore di Roma e Milan ha parlato del suo ex compagno ai tempi giallorossi

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore di Roma e Milan Alessandro Florenzi ha parlato del suo ex compagno ai tempi giallorossi, Radja Nainggolan.

«Ci sono state tante incomprensioni, ma non ho mai replicato a tutte le cose dette su di me. Ho sempre voluto far parlare il campo portando rispetto alla maglia: l’ho sudata fino all’ultima goccia, e su questo nessuno potrà mai dire niente. Ci tengo a dire che non ho mai litigato con nessuno, e quando incontro i tifosi mi ricordano con affetto».