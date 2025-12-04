Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore di Roma e Milan Alessandro Florenzi ha parlato del suo ex compagno ai tempi giallorossi, Radja Nainggolan.
Florenzi: “Nainggolan il più matto, lui vale per cinque. Se devo andare in guerra mi porto lui”
Non si lasciò benissimo con l’ambiente Roma.
«Ci sono state tante incomprensioni, ma non ho mai replicato a tutte le cose dette su di me. Ho sempre voluto far parlare il campo portando rispetto alla maglia: l’ho sudata fino all’ultima goccia, e su questo nessuno potrà mai dire niente. Ci tengo a dire che non ho mai litigato con nessuno, e quando incontro i tifosi mi ricordano con affetto».
I cinque più forti con cui ha giocato?
«Totti, Ibrahimovic, Neymar, Mbappé e Di Maria. Io sto in panchina e applaudo».
Il più matto?
«In senso buono Nainggolan, lui vale per cinque. Vive in maniera incredibile, sempre al massimo. Uno fuori dal campo può fare quello che vuole, l’importante poi è quello che fa dentro. E lui lo vedevi con quella grinta, quella ferocia, quella voglia di aiutare i compagni... Ecco, se devo andare in battaglia mi porto Radja».
Quello che vestiva peggio?
«Io, poi sono migliorato. Anzi, peggio di me c’era Manolas: me lo ricordo con una tracolla nera...».
