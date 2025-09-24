"Basta con lo shock della finale, siamo grandi e vaccinati. Abbiamo avuto 3-4 mesi per pensarci, ma bisogna resettare e andare avanti"

“Noi dopo la partita ci siam guardati e non eravamo neanche incavolati. La partita era finita subito, non era nemmeno iniziata. Avevamo avuto il campionato in ballo fino alla partita di Como, per cui abbiamo sprecato tante energie mentali. Ci siamo poi caricati tanto sulle spalle il peso della partita, avendo battuto Bayern e Barcellona.

Ti dici ‘qua la vinci’, tante persone ci davano per favoriti. Avevamo questa pressione, oltra alla stanchezza: siamo arrivati già scarichi. Contro un PSG preparato, forte e che ha fatto la partita perfetta, non c’è niente da fare. Abbiamo perso giustamente, non eravamo al 100%”.

Lo ha detto Francesco Acerbi, ospite di Sky Sport in occasione della presentazione del suo libro "Io, guerriero".

Chivu e Inzaghi, due mondi — Gli allenamenti sono diversi da quelli di Inzaghi, belli intensi. E' una brava persona, ha ottime idee. Mi ha molto stupito in positivo. Sa cosa vuol dire vincere, cosa vuol dire perdere per un giocatore e cosa pensiamo. Sa cosa vuol dire stare in un contesto importante, è una persona molto intelligente".

Gli allenamenti sono diversi da quelli di Inzaghi, belli intensi. E' una brava persona, ha ottime idee. Mi ha molto stupito in positivo. Sa cosa vuol dire vincere, cosa vuol dire perdere per un giocatore e cosa pensiamo. Sa cosa vuol dire stare in un contesto importante, è una persona molto intelligente".