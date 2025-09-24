FC Inter 1908
Pastorello: “Scudetto? Napoli favorito, ha rosa profonda. E il più talentuoso in Serie A è…”

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Federico Pastorello, noto agente di mercato, ha parlato così della sua favorita per lo scudetto
Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Federico Pastorello, noto agente di mercato, ha parlato così della sua favorita per lo scudetto: «Il Napoli. E non soltanto perché è già solo in testa al campionato dopo 4 giornate senza poter ancora disporre di Lukaku. La società ha operato benissimo sul mercato mettendo a disposizione di Conte una rosa completa e profonda. E il tecnico salentino è alla sua stagione in azzurro: i “meccanismi” del motore sono rodati e oliati. Ha conquistato il titolo pur avendo perso un “crack” come Kvaratskhelia a gennaio... ».

Il talento più fulgido che gioca in Serie A? 

«Nico Paz. L’argentino del Como ha tutte le qualità per sfondare. È uno che si fa il mazzo in campo e prima negli allenamenti. Ha una media di circa 11 chilometri percorsi a partita. Per non parlare delle sue giocate d’autore... ». 

