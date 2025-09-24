Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Federico Pastorello, noto agente di mercato, ha parlato così della sua favorita per lo scudetto: «Il Napoli. E non soltanto perché è già solo in testa al campionato dopo 4 giornate senza poter ancora disporre di Lukaku. La società ha operato benissimo sul mercato mettendo a disposizione di Conte una rosa completa e profonda. E il tecnico salentino è alla sua stagione in azzurro: i “meccanismi” del motore sono rodati e oliati. Ha conquistato il titolo pur avendo perso un “crack” come Kvaratskhelia a gennaio... ».
Il talento più fulgido che gioca in Serie A?
«Nico Paz. L’argentino del Como ha tutte le qualità per sfondare. È uno che si fa il mazzo in campo e prima negli allenamenti. Ha una media di circa 11 chilometri percorsi a partita. Per non parlare delle sue giocate d’autore... ».
