Alle 20:45 l'Inter affronta la Lazio a San Siro: per prepararsi alla sfida contro i biancocelesti il nuovo numero del Matchday Programme ti aspetta con tanti contenuti esclusivi. Aprono il magazine le parole di Francesco Acerbi: “Le prime cose che mi ha insegnato il calcio sono la forza e il rispetto, valori fondamentali per vivere in uno spogliatoio. Ancora oggi ho la voglia costante di migliorarmi, l’esperienza mi ha permesso di essere più sereno in campo ma un difensore deve sempre mantenere alta la soglia dell’attenzione”.