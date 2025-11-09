Alle 20:45 l'Inter affronta la Lazio a San Siro: per prepararsi alla sfida contro i biancocelesti il nuovo numero del Matchday Programme ti aspetta con tanti contenuti esclusivi. Aprono il magazine le parole di Francesco Acerbi: “Le prime cose che mi ha insegnato il calcio sono la forza e il rispetto, valori fondamentali per vivere in uno spogliatoio. Ancora oggi ho la voglia costante di migliorarmi, l’esperienza mi ha permesso di essere più sereno in campo ma un difensore deve sempre mantenere alta la soglia dell’attenzione”.
Acerbi: "Ancora oggi ho la voglia costante di migliorarmi. Da Thuram e Barella…"
Acerbi: “Ancora oggi ho la voglia costante di migliorarmi. Da Thuram e Barella…”
Il difensore nerazzurro è il protagonista del Matchday Programme di Inter-Lazio
Quali sono le caratteristiche ti hanno più aiutato nella tua carriera?—
La voglia e la fame.
E quali prenderesti dai tuoi compagni?—
Potrei dirne tantissime, partiamo dalla qualità con la palla di Thuram e Barella…
Quali sono le Legend nerazzurre che più ti hanno impressionato?—
Ronaldo il Fenomeno per la sua qualità e Zanetti per la costanza e la voglia di migliorarsi sempre.
Descriviti con tre parole…—
Perseveranza, autocritica, bontà!
