"Sono due punti buttati, non so come sarebbe finita se fossimo stati avanti 2-0 fine primo tempo. Una volta rientrati in campo eravamo imbambolati, eravamo proprio addormentati. Poi abbiamo ripreso a giocare e non siamo riusciti a giocare. Due a zero al 48' non devi subire quel gol lì, piuttosto la palla deve finire in tribuna. Ti ritrovi 2-1 e psicologicamente ti viene un po' di paura. Dovevamo fare più battaglia. Estupinan? Rientrava da un infortunio, poi ha anche salvato il gol. Dobbiamo crescere tutti. Percorso, siamo stati un po' polli. I tre punti oggi erano importanti. Non eravamo compatti, dentro l'area eravamo imbambolati, passavano palloni con una facilità estrema. Non devi prendere gol assolutamente. Stasera abbiamo avuto tante occasioni, nel primo tempo potevamo gestire meglio la palla. Dobbiamo ancora crescere nella lettura delle partite".