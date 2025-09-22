Francesco Acerbi è stato ospite nel salotto di Verissimo e si è raccontato a Silvia Toffanin. Durante l'intervista il difensore dell'Inter si è profondamente commosso. È da poco uscito il suo libro, "Io guerriero", al quale ha affidato i momenti più significativi della sua vita in campo e fuori. La morte del padre, la scoperta del tumore, la recidiva. Non ha avuto una vita facile, Acerbi. E delle sue battaglie e di come si sia sempre rialzato ha raccontato in trasmissione: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. "Il calcio toglie tanto", ha confessato Leone, ricordando di aver voluto fortemente smettere di giocare. Per fortuna non è successo...