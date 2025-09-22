Non facile venire a giocare in questo stadio contro questo avversario e rimanere in gara fino alla fine. Tante cose positive, altre cose da migliorare su cui lavoreremo. Delusione di una sconfitta ma consapevolezza di aver tenuto il campo. Rigore? Forse serve accentuare e buttarsi per ottenerlo, ma con un pizzico di coraggio in più dell'arbitro avrebbe potuto concederlo. Quella tirata di maglia ci fa perdere quell'attimo per arrivare sul pallone. Non mi sono mai attaccato agli episodi, c'è dispiacere, l'arbitro è uno di quelli che aveva quel coraggio per fischiare ma non ha voluto farlo. Campionato difficile, soprattutto per una neopromossa come noi. Faremo di tutto per tenere la categoria".