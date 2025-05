L'amministratore delegato della Juventus , Maurizio Scanavino, ha parlato a margine della Cena di Gala che si è tenuta a Roma in occasione della finale di Coppa Italia. Ha innanzitutto parlato delle prossime due partite di Serie A: «180 minuti decisivi e il destino è nelle nostre mani. Siamo coesi e compatti attorno a squadra ed allenatore per raggiungere l'obiettivo della qualificazione della Champions. Calvo? Stiamo parlando da tempo del suo futuro. Ha espresso la volontà di fare nuove esperienze e ci siamo dati appuntamento a fine anno per programmare i prossimi passi e anche per permettergli di portare a termine i suoi impegni commerciali e istituzionali. Abbiamo comunicato anche nuovo sponsor di maglia per il prossimo triennio che è Jeep e si aggiungerà per le competizioni italiane Visit Detroit».

«Giuntoli ha parlato di squadra competitiva per la prossima stagione? La squadra quando è al completo è forte e competitiva e lo ha dimostrato. Per il futuro si parte dal blocco di questi giocatori, che sono anche molto giovani, e faremo inserimenti mirati. Cristiano (Giuntoli.ndr) sta lavorando da tempo su questo. Stiamo progettando le opzioni per il futuro. Come giudico operato Tudor? Ha avuto un impatto molto positivo e sta lavorando, secondo noi, molto bene considerato momento negativo e una rosa ristretta. Con lui siamo stati chiari dall'inizio. Faremo insieme sicuramente anche il Mondiale per Club e poi valuteremo come proseguire. Ma per il momento siamo soddisfatti. Chiellini? È da un anno con noi, sta lavorando molto bene quindi sicuramente può crescere e per la prospettiva futura diamo tempo al tempo», ha concluso l'ad della Juve.