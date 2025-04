Quando mancano così poche giornate, il calendario inizia ad avere un peso. Bologna può dire tanto, perché il Napoli affronta una formazione che ha ritmo dentro la qualità di gioco: ecco sarebbe una grande prova di forza non perdere al dall’ara, che però non spaventerebbe l’Inter. Vincere lo scudetto per il Napoli sarebbe un’impresa sportiva memorabile come è stata quella di Spalletti: con Luciano si è toccato il cielo, poi si è caduti giù e ora si può tornare in cielo dopo aver perso i migliori mettendo un senso di collettivo dentro il rilancio.