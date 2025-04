Come ogni anno, la FIGC rende nota la cifra complessiva versata dai club di Serie A in commissioni per chiudere le operazioni di mercato. Non è una spesa che i club non sostengono soltanto per trattative in entrata, ma anche in caso di rinnovi e cessioni. Ovviamente, concretizzate durante tutto l'anno solare 2024, per cui fino dalla sessione invernale della scorsa stagione a quella estiva della stagione in corso. Il corrispettivo complessivo è di poco più di 226 milioni di euro, cifra più alta di 6 milioni (circa il 2,3%) rispetto allo scorso anno. Nello specifico, la Juventus con quasi 34 milioni di euro è il club che ha speso di più in compensi agli agenti sportivi in sede di calciomercato. Chiudono il podio Inter e Napoli.