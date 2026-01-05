La vittoria dell' Inter sul Bologna ha decretato una lunga lista di segnali molto positivi che l' Inter ha messo in campo. A proposito del giocatore più rappresentativo dei nerazzurri, Lele Adani ha fatto una precisazione importante: "Fammi dire una cosa su Lautaro . Ci tengo a dirla. Lautaro è uno degli attaccanti più forti al mondo, non è che dobbiamo confermarlo ogni settimana. Campione del Mondo, ha vinto scudetti nell'Inter".

La fame di Lautaro

"Lautaro che è un campione, cosa non perde mai? Il calcio di strada. In strada si gioca con la fame. E la fame non vai a placarla con i milioni, i trofei, è un'attitudine che ti porti dentro tutta la vita. Quello che non ha messo ieri, per esempio, Jonathan David. Lautaro non tradirà mai sulla fame. Chivu sta facendo un lavoro straordinario. Quell'autenticità nell'essere quasi coetaneo, nel riconoscersi con i giocatori e nel capirli. Ma senza perdere l'autorevolezza. Mi sembra che l'abbia dimostrato già da subito", ha sottolineato Adani nella sua disanima alla DS.