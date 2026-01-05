Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato a Kiss Kiss Napoli. L'ex numero uno nerazzurro non ha risparmiato frecciate a Inzaghi

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. L'ex numero uno nerazzurro non ha risparmiato frecciate a Simone Inzaghi.

“Credo che sarà una corsa a tre, l’Inter ci ha fatto capire che Chivu ha trovato la quadra, il Napoli ha un allenatore che è un fenomeno e il Milan ha l’esperienza di Allegri, sarà una corsa fino alla fine.

Quando è andato via Simone Inzaghi che per me è andato via male, non mi è piaciuto cosa è successo, ha imitato Mourinho con una cattiva imitazione perché Mou aveva vinto il triplete, la mia Inter l’avrei affidata a Conte, ma la scelta di Chivu è stata intelligente e coraggiosa perché è molto bravo"

Il Var e i talenti della Serie A — "Var? Devono abituarsi ad usarlo al meglio, inizialmente ha dato fastidio al pubblico perché interrompeva troppo poi ci siamo abituati, gli arbitri devono usarlo meglio perché rischia di togliere personalità al direttore di gara.

Calciatori che mi piacciono in questo momento? Modric è un piacere vederlo come si muove in campo è bellissimo, tra i giovani ammiro Nico Paz che ha doti notevoli”.