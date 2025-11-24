FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Adani risponde a Bergonzi: “Mai rigore? Non è vero che ne vediamo tanti”, Graziani insorge

news

Adani risponde a Bergonzi: “Mai rigore? Non è vero che ne vediamo tanti”, Graziani insorge

Adani risponde a Bergonzi: “Mai rigore? Non è vero che ne vediamo tanti”, Graziani insorge - immagine 1
Lo studio si è acceso nel commentare il rigore concesso all'Inter nel derby
Redazione1908

La discussione in merito al rigore assegnato all'Inter nel derby ha infervorato lo studio della Nuova DS. Mauro Bergonzi ha dichiarato che per lui il fallo di Pavlovic su Thuram non era assolutamente da rigore. E Stefano Sorrentino si è detto d'accordo con l'ex arbitro: "Sono dell'idea che se dai questo calcio di rigore ogni contatto è calcio di rigore".

Adani risponde a Bergonzi: “Mai rigore? Non è vero che ne vediamo tanti”, Graziani insorge - immagine 1
Adani risponde a Bergonzi: &#8220;Mai rigore? Non è vero che ne vediamo tanti&#8221;, Graziani insorge

Lo studio si accende

—  

"Ammonizione eccessiva? L'ammonizione è una conseguenza dello step on foot. Questo calcisticamente non lo può essere. Se vai a intercettare un cross il piede da qualche parte deve finire", ha insistito Mauro Bergonzi. Ma Adani ha voluto riportare la discussione su un altro piano: "Mauro, la spiegazione è chiara dal tuo punto di vista. Ma non è che ne vediamo così tanti. Quando è così netto il pestone, il cosiddetto step on foot, si va a rianalizzare la situazione. Capita spesso di dare poi il fallo. Per il regolamento attuale accade questo". A questo punto è insorto anche Ciccio Graziani, che all'indirizzo di Bergonzi ha ribadito: "Tu che sei stato un ex arbitro e sai il regolamento, devi andare sul regolamento. Il regolamento oggi dice questo. Ai miei tempi questo non era mai calcio di rigore. Oggi lo step on foot è una realtà conclamata". 

Leggi anche
Adani: “Il punto debole dell’Inter? Ecco perché la mia domanda a Bastoni. Anche con...
Ganz: “Milan bestia nera dell’Inter, è da scudetto. Sommer e Maignan sono…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA