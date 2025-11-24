La discussione in merito al rigore assegnato all' Inter nel derby ha infervorato lo studio della Nuova DS. Mauro Bergonzi ha dichiarato che per lui il fallo di Pavlovic su Thuram non era assolutamente da rigore. E Stefano Sorrentino si è detto d'accordo con l'ex arbitro: "Sono dell'idea che se dai questo calcio di rigore ogni contatto è calcio di rigore".

Lo studio si accende

"Ammonizione eccessiva? L'ammonizione è una conseguenza dello step on foot. Questo calcisticamente non lo può essere. Se vai a intercettare un cross il piede da qualche parte deve finire", ha insistito Mauro Bergonzi. Ma Adani ha voluto riportare la discussione su un altro piano: "Mauro, la spiegazione è chiara dal tuo punto di vista. Ma non è che ne vediamo così tanti. Quando è così netto il pestone, il cosiddetto step on foot, si va a rianalizzare la situazione. Capita spesso di dare poi il fallo. Per il regolamento attuale accade questo". A questo punto è insorto anche Ciccio Graziani, che all'indirizzo di Bergonzi ha ribadito: "Tu che sei stato un ex arbitro e sai il regolamento, devi andare sul regolamento. Il regolamento oggi dice questo. Ai miei tempi questo non era mai calcio di rigore. Oggi lo step on foot è una realtà conclamata".