"Maignan e Sommer sono due portieri importanti. Ieri è stato più determinante il numero uno rossonero, ma è stata un'ottima partita in cui si sono affrontate due squadre con due filosofie diverse: il Milan ha aspettato per poi ripartire, l'Inter ha imposto il proprio gioco. In questo momento il Milan è la bestia nera dell'Inter nei derby: negli ultimi sei derby due pareggi e quattro vittorie milaniste, la dice lunga". Così Maurizio Ganz, doppio ex di Milan e Inter, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul derby di Milano di ieri sera vinto di misura dai rossoneri.
news
Ganz: “Milan bestia nera dell’Inter, è da scudetto. Sommer e Maignan sono…”
Milan favorito per lo scudetto? "Credo che il Milan possa vincere lo scudetto. In questo momento l'unico problema è la difficoltà nelle partite con le cosiddette squadre che lottano per non retrocedere, ha perso tanti punti. Deve mettere qualcosa in più quando affronterà le squadre chiuse. E non giocare le coppe può essere un grande vantaggio".
Le difficoltà dei numeri 9 e le punte adattate come ieri Baldanzi nella Roma: "anche il Milan ha giocato con due attaccanti non di ruolo, Pulisic e Leao. Una volta l'attaccante pensava solamente di dover fare gol, ora deve rincorrere l'avversario, deve rubare il pallone e contrastare la prima costruzione avversaria. Credo sia proprio una questione di energie. Ormai è cambiato proprio il ruolo: si segna di meno, hanno tante missioni da sviluppare durante la partita".
© RIPRODUZIONE RISERVATA