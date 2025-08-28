FC Inter 1908
Adani: “Scudetto? Conte fa bene a dire che deve difenderlo. Napoli come Juve, Milan e Inter”

Intervistato da Il Mattino, Lele Adani ha parlato tanto di Napoli, ma anche di lotta scudetto. Ecco le dichiarazioni dell'ex difensore
Intervistato da Il Mattino, Lele Adani ha parlato tanto di Napoli, ma anche di lotta scudetto. Ecco le dichiarazioni dell'ex difensore dell'Inter:

Ma il mercato che Napoli ha prodotto?

«Sicuramente più solido, più lungo nelle rotazioni. Ma il lavoro di Conte dovrà essere lo stesso di un anno fa, se non di più. E stavolta avrà meno tempo».

Appunto, c’è la Champions: in città c’è chi sogna di arrivare in fondo...

«Fare proclami, oggi, non sarebbe giusto. Il Napoli è una squadra forte ma la Champions è un torneo tosto, il più difficile di tutti. Va vissuto come una fantastica avventura notte dopo notte. L’obiettivo? Passare il girone. Poi si vedrà. Senza dimenticare lo scudetto: Conte fa bene a ricordare che va difeso. E in Italia, nell’ultimo quinquennio, non c’è una squadra che abbia saputo farlo. Questo vorrà pur dire qualcosa: ripetersi non è una passeggiata».

Adani ha poi concluso:

«Dobbiamo smetterla di pensare al Napoli come a una società di secondo livello e cominciare a capire che oggi il Napoli vale quanto Juventus, Milan e Inter. Non va più messa dietro le tre grandi, perché se cominci a attirare calciatori di questo tipo da tutto il mondo qualcosa vorrà dire: è desiderata, ha allenatori vincenti come Spalletti e Conte, mezzo mondo ha visto la bellezza della festa scudetto».

(Fonte: Il Mattino)

