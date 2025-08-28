«Fare proclami, oggi, non sarebbe giusto. Il Napoli è una squadra forte ma la Champions è un torneo tosto, il più difficile di tutti. Va vissuto come una fantastica avventura notte dopo notte. L’obiettivo? Passare il girone. Poi si vedrà. Senza dimenticare lo scudetto: Conte fa bene a ricordare che va difeso. E in Italia, nell’ultimo quinquennio, non c’è una squadra che abbia saputo farlo. Questo vorrà pur dire qualcosa: ripetersi non è una passeggiata».

«Dobbiamo smetterla di pensare al Napoli come a una società di secondo livello e cominciare a capire che oggi il Napoli vale quanto Juventus, Milan e Inter. Non va più messa dietro le tre grandi, perché se cominci a attirare calciatori di questo tipo da tutto il mondo qualcosa vorrà dire: è desiderata, ha allenatori vincenti come Spalletti e Conte, mezzo mondo ha visto la bellezza della festa scudetto».