In occasione del Festival della Serie A, Adriano ha parlato anche di Inter, dalla dolorosa sconfitta contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League al cambio di allenatore, con l'addio di Inzaghi e l'arrivo imminente di Chivu. Queste le parole concesse dall'Imperatore ai microfoni di Fantacalcio: "Sono un po' dispiaciuto per l'Inter per la finale di Champions League, ho visto la partita, purtroppo abbiamo perso in quella maniera... peccato! Purtroppo il calcio è così".