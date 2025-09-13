FC Inter 1908
Adzic: “Un sogno giocare e fare un gol così importante. Lotteremo per lo scudetto”

Le dichiarazioni del giocatore bianconero rilasciate ai microfoni di Dazn al termine di Juventus-Inter
Gianni Pampinella
Al termine di Juventus-Inter, Vasilije Adzic ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore bianconero: "È un sogno giocare e fare un gol così importante per la Juve. Adesso dobbiamo continuare a lavorare giorno dopo giorno e lotteremo per lo scudetto come ha detto il mister".

"Sono veramente molto contento, voglio ringraziare i compagni e lo staff che mi hanno dato fiducia, anche il mister che mi ha fatto giocare questa partita molto importante".

