A pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Inter, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del presidente nerazzurro: "Se ho parlato con Chivu? Con lui parliamo sempre, lui ha giocato tantissime partite contro la Juve ed è abituato, non ha bisogno dei miei suggerimenti. È una gara che va al di là del punteggio, spero che sia invece uno spot per il nostro calcio. puntare su un giocatore? Dico che il nostro team è composto da Ausilio e Baccin che sono molto bravi a individuare giocatori. In termini di età Esposito e Sucic possono avere le chance maggiori, ma non dimentico gli altri giovani che abbiamo in rosa".