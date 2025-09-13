A pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Inter, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del presidente nerazzurro: "Se ho parlato con Chivu? Con lui parliamo sempre, lui ha giocato tantissime partite contro la Juve ed è abituato, non ha bisogno dei miei suggerimenti. È una gara che va al di là del punteggio, spero che sia invece uno spot per il nostro calcio. puntare su un giocatore? Dico che il nostro team è composto da Ausilio e Baccin che sono molto bravi a individuare giocatori. In termini di età Esposito e Sucic possono avere le chance maggiori, ma non dimentico gli altri giovani che abbiamo in rosa".
Le dichiarazioni del presidente nerazzurro rilasciate ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Inter
"Quanto si somigliano i due club? Le mie esperienze precedenti mi hanno arricchito, non posso dimenticare il mio periodo trascorso a Torino, ma oggi sono presidente dell'Inter, amo questo club, il mio lavoro, questi colori. Abbiamo fatto discretamente finora ma non è sufficiente, bisogna andare avanti. Abbiamo avuto un inizio difficoltoso, dobbiamo prendere la rotta giusta assolutamente e regalare ai nostri tifosi le soddisfazioni che credo gli abbiamo dato in questi anni.
(Dazn)
