Ne ha parlato ai microfoni di DerbyDerbyDerby il suo procuratore, Enzo Raiola: "L'anno scorso Mario ha fatto una scelta di cuore e di vita, decidendo di restare in Italia nella speranza di trovare un club. Alla fine c'è stata un'opportunità, ma le cose non sono andate come si sperava. Mario ha sempre avuto molte richieste dall'estero e continua ad averne, ma oggi lo vedo difficile rientrare in Serie A, soprattutto dopo quest'ultima esperienza non positiva. Non per mancanza di impegno, perché ha dato tutto per dimostrare il proprio valore, ma non ha trovato le condizioni ideali.