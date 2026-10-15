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Nel corso dell'intervista concessa a TMW, Federico Pastorello, agente tra gli altri di Ange-Yoan Bonny, ha parlato così del centravanti dell'Inter: “Lui è eccezionale in questo. L’anno scorso ha giocato tanto, ma è stato inserito spesso e si è sempre fatto trovare pronto: è cresciuto tantissimo come ragazzo, sta meritando quello che sta avendo. Ha fatto un eurogol, sono molto contento per lui: dispiace che non sia servito a fare un punto prezioso”.

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In estate si è parlato di un possibile addio?

“No. Per l’Inter è stato sempre un punto fermo: hanno quattro attaccanti straordinari e si sa che nelle grandi squadre, tenendo fuori Lautaro e Thuram, sono tutti molto preziosi. Non c’è mai stato alcun pensiero”.