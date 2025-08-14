Mario Giuffredi, procuratore dei fratelli Esposito, ai microfoni di Chiamarsi Bomber ha parlato del presente e del futuro dei suoi assistiti: "Il duello Cagliari-Parma per Sebastiano?Con il Cagliari i contatti erano in corso da più di un mese e l'operazione era già ben avviata. Poi, come in tutte le trattative, possono nascere problematiche tra le parti e il Parma si è inserito. La volontà del giocatore, però, è sempre stata quella di andare a Cagliari e abbiamo lavorato in questa direzione".
Ag. Esposito: “Pio rimarrà all’Inter, Chivu crede in lui. Su Sebastiano al Cagliari…”
Mario Giuffredi, procuratore dei fratelli Esposito, ha parlato del presente e del futuro dei suoi assistiti
Quale futuro per Pio Esposito?
"Pio Esposito rimarrà all'Inter, gode della stima del club e ha rinnovato recentemente fino al 2030. Chivu lo conosce bene avendolo già allenato nel settore giovanile e crede molto in lui: con i dovuti step, il ragazzo avrà la possibilità di crescere in un club importante".
