Mario Giuffredi, procuratore dei fratelli Esposito, ai microfoni di Chiamarsi Bomber ha parlato del presente e del futuro dei suoi assistiti: "Il duello Cagliari-Parma per Sebastiano?Con il Cagliari i contatti erano in corso da più di un mese e l'operazione era già ben avviata. Poi, come in tutte le trattative, possono nascere problematiche tra le parti e il Parma si è inserito. La volontà del giocatore, però, è sempre stata quella di andare a Cagliari e abbiamo lavorato in questa direzione".