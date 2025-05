HAKIMI - "Mi dissero che mi avrebbero presentato un giocatore di nome Achraf , che giocava nella squadra Under 19 del Real Madrid . Fu tramite il mio avvocato, che lo conosceva. Incontrammo suo padre al Corte Inglés di Getafe. Gli dissi: 'Se vieni con me, faremo cose spettacolari'. Dopo cinque minuti, pensai: 'Questo è per me!'. Lo capivo. Ci sono due giocatori che ho notato per i loro sorrisi: il noce moscata Ibagaza e lui. Un sorriso è tutto. Achraf aveva un destino. Un destino di razza. È arabo, nato in Spagna grazie all'immigrazione dei suoi genitori, venuti a combattere per un mondo migliore a Getafe , ma ha qualcosa. Ha imparato al Madrid . È cresciuto in un super club come il Dortmund . L'Inter lo ha preso perché ha insistito molto su di lui. E il PSG ha capito che sarebbe diventato il migliore al mondo e non si sbagliava".