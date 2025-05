Come scrive il Corriere dello Sport, in campo ci saranno regolarmente anche Lautaro e Pavard: "L'Inter che, contro il Psg, inseguirà la quarta Champions/Coppa dei Campioni della sua storia è fatta da almeno una settimana. Ovvero da quando, pur convocati, né Lautaro né Frattesi hanno messo in piede in campo contro il Como: non ce n'era ragione, alla luce dell'esito della gara e del fatto che i rispettivi processi di recupero erano da considerare completati. Allo stesso modo, a Pavard e Zielinski, leggermente acciaccati, la trasferta è stata risparmiata: meglio una seduta in più che una serata in panchina.