"Abbiamo trovato un accordo con l'Inter per il rinnovo di Pio Esposito fino al 30 giugno 2030: aspettiamo i tempi per mettere le firme e formalizzare l'accordo ma la questione è chiusa. Se è arrivata qualche chiamata dall'estero? Pio è un 2005, i club più importanti hanno fatto delle verifiche per lui, chiamandoci. Ma è molto legato all'Inter, con cui c'è sempre stato un ottimo rapporto. Ed eravamo entrambi convinti del percorso da fare: ho sempre risposto ai vari club, per cortesia, ma le idee erano talmente chiare...".