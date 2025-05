"Nulla di diverso infatti gli è stato comunicato. Tudor si sente juventino dentro, ha lavorato con grande passione e professionalità in questi mesi a dimostrazione del grande legame che ha con il mondo Juve. Quello di ieri è stato uno sfogo da parte di Tudor dettato dalla tensione per l'obiettivo raggiunto non senza difficoltà, ma in un clima di grande serenità all'interno del club", ha concluso Seric.